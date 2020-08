Juventus, comunicata la lista UEFA: rientra Demiral, fuori Khedira (Di lunedì 3 agosto 2020) La Juventus è impegnata venerdì sera nella sfida di Champions League contro contro l’Olympique Lione all’Allianz Stadium. Ci sono alcune modifiche rispetto alle scelte fatte a gennaio: rientra in lista Demiral, fuori Khedira invece. Ecco l’elenco dei bianconeri che prenderanno parte alla competizione, comunicata dalla UEFA: 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Chiellini 4 de Ligt 5 Pjanic 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon Foto: Juventus twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TUTTO mercato WEB

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale la EA Sports ha annunciato la fine della collaborazione con la Roma, ciò sta pure a significare che in FIFA 21 il club giallorosso cambierà nome, s ...