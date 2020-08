Joseph Ratzinger è molto ammalato, il crollo dopo la morte del fratello (Di lunedì 3 agosto 2020) Papa Benedetto XVI è gravemente ammalato e da quando è tornato dal viaggio in Gemania per la morte del fratello ha avuto un peggioramento dell'herpes oftalmico di cui soffre. A rivelarlo è stato Peteer Seewald, biografo di Joseph Ratzinger che ha 93 anni. Il papa emerito dopo il viaggio in Germania era tornato in Vaticano per dedicarsi alla scrittura, dice Seewald, ma le condizioni di salute sono precipitate. Il biografo ne ha parlato nel corso della presentazione del suo ultimo libro, avvenuta alla Santa Sede con la presenza di monsignor Georg Gaenswein, il segretario particolare dell'emerito, e la notizia è stata rilanciata dal Mattino. Seewald ha detto che Ratzinger, oggi, è "estremamente fragile" ma è ... Leggi su iltempo

UnioneSarda : #Germania #BenedettoXVI - #JosephRatzinger è 'gravemente malato': il papa emerito colpito da un'infezione - scarabellimauro : @S0n_0f_A_beach_ @Roberto79490298 @Howlinwolf18 Non sempre ci si può confrontare con me. Esiste una linea sulla sab… - GeMa7799 : 'Si è gravemente ammalato dopo il viaggio dal fratello'. Fulmine dal Vaticano, mondo in ansia per Ratzinger... - giornalettismo : Il biografo di Joseph #Ratzinger, Peter Seewald, ha parlato delle condizioni di salute del Papa emerito:… - RenzoCianchetti : RT @Libero_official: 'Molto fragile, ma lucido'. Mondo in ansia per le condizioni di salute di #Ratzinger: la conferma del peggioramento da… -