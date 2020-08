Inter, Conte può davvero tornare alla Juve? Ecco cosa chiede al club (Di lunedì 3 agosto 2020) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Inter: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 3 agosto - 16:43 Leggi su gazzetta

FBiasin : 2012–26 punti 2013–33 2014–42 2015–32 2016–24 2017–29 2018–23 2019–21 2020–1 I punti di distacco tra #Inter e… - Inter : ?? | FORMAZIONE #AtalantaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - RealPiccinini : Conte ha sbagliato nei tempi e nei modi, è innegabile. Ma pensare di separarsi dopo un anno così positivo sarebbe d… - LucaSalvarani11 : RT @mauriziosia: Cosa aspetta l’#Inter a licenziare per giusta causa e chiedere i danni allo scorretto, spudorato e ingrato #Conte? È debol… - cantafio88 : RT @FabrizioRomano: #Conte all'Ansa: 'Smentisco di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo 'ma Sarri lo cacciano?'. Ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

La sconfitta casalinga, nell'ultima giornata di campionato, non ha intaccato il giudizio sulla grande stagione della squadra bergamasca che volerà in Portogallo per continuare ad alimentare il proprio ...Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Antonio Conte e il suo futuro lontano dai nerazzurri. Dall’ambizione bianconera alla big spagnola, le ultime Per alcuni Conte ha già una sorta di ‘pi ...