Halo: The Master Chief Collection vedrà l'arrivo del cross play e delle mod (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli sviluppatori di 343 Industries hanno riferito che Halo: The Master Chief Collection riceverà con un aggiornamento il cross-play ed il supporto alle mod Nonostante il nuovo titolo della serie in arrivo, gli sviluppatori di 343 Industries hanno parlato del supporto alle mod e al cross play in arrivo su Halo: The Master Chief Collection. In un comunicato, lo studio ha detto che entro la fine dell'anno sarà possibile per i giocatori PC e console combattere online gli uni contro gli altri, mentre per l'implementazione delle mod bisognerà aspettare un po' di più.

