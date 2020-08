Grottaglie: finge malore, entra a casa di una 95enne, la picchia e la violenta (Di lunedì 3 agosto 2020) Terribile avventura per un’anziana di 95 anni a Grottaglie, in provincia di Taranto. violentata da un 33 anni che aveva finto un malore per farsi aprire. Ormai dovremmo essere avvezzi alla follia scrivendo ogni giorno di cronaca. Eppure, ci sono ancora vicende che fanno accapponare la pelle. Come quella di Grottaglie, in provincia di Taranto. Una donna di 95 anni, è stata violentata e picchiata da un 33enne che, fingendo un malore, ha bussato alla porta di casa chiedendole un bicchiere d’acqua. La vittima ha denunciato tutto alla polizia, che oggi è riuscita ad identificare e fermare l’aggressore. Si tratta di un uomo di 33 anni, pregiudicato, fermato dagli agenti del Commissariato ... Leggi su chenews

Borderline_24 : Finge malore, entra in casa di una 95enne e la violenta: arrestato 33enne a #Grottaglie - Grottaglie : #Grottaglie, finge malore, entra in casa di una 95enne e la violenta - - Nanoalto : Grottaglie: finge di sentirsi male, entra a casa di una 95enne e la violenta, fermato un 33enne - nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Grottaglie (Ta), finge un malore, entra in casa di una 95enne e la violenta: arrestato 33enne - LaGazzettaWeb : Grottaglie (Ta), finge un malore, entra in casa di una 95enne e la violenta: arrestato 33enne -