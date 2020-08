Fa il bagno a mare, si accascia e muore in spiaggia. Dramma a Mondragone, morto 45enne (Di lunedì 3 agosto 2020) Fa il bagno a mare, si accascia e muore in spiaggia. Un uomo di 45 anni, S.B. le sue iniziali, è morto mentre stava facendo il bagno in mare: è accaduto a Mondragone, sul Litorale Domizio, nella provincia di Caserta. Il 45enne era appena uscito dall’acqua quando si è improvvisamente accasciato sul bagnasciuga, davanti agli occhi increduli degli amici e degli altri bagnanti. Una giornata di mare, di relax e di refrigerio dal caldo e dall’afa che hanno contraddistinto gli ultimi giorni, si è trasformata in tragedia sul Litorale Domizio, precisamente a Mondragone, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 45 anni è purtroppo ... Leggi su limemagazine.eu

