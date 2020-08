Europa League, sarà l’inglese Anthony Taylor arbitro di Inter-Getafe (Di lunedì 3 agosto 2020) Designato l’arbitro di Inter-Getafe In vista degli ottavi di finale dell’Europa League in programma tra mercoledì e giovedì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Getafe, in programma per mercoledì 5 agosto con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Anthony Taylor, arbitro 41enne inglese. Il fischietto inglese sarà assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn.. Il quarto uomo sarà Chris Kavanagh. Al VAR Stuart Attwell e all’AVAR Paul Tierney. L'articolo Europa League, sarà l’inglese Anthony ... Leggi su intermagazine

