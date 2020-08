Donazione ventilatore polmonare per il P.O. di Ariano, l'Asl ringrazia la Bestefa (Di lunedì 3 agosto 2020) L'Asl di Avellino vuole esprimere il proprio ringraziamento alla società Bestefa di Rocco Iapicca srl di Mirabella Eclano che, nell'ambito dell'emergenza COVID 19, ha donato un ventilatore polmonare ... Leggi su avellinotoday

canale58 : Attualità - Donazione ventilatore polmonare per il Frangipane. L'Asl ringrazia la Bestefa - irpiniatimes1 : DONAZIONE VENTILATORE POLMONARE PER IL P.O. DI ARIANO. L’ASL RINGRAZIA LA BESTEFA -

Ultime Notizie dalla rete : Donazione ventilatore

https://www.irpiniatimes.it

Non si ferma la solidarietà legata all'emergenza Covid-19. I Rotary Club della provincia di Verona hanno consegnato all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar 15 C-Pap, un dispositivo per la vent ...di Franco VeroliCittadini, associazioni, imprese, sindacati e tanti altri. La solidarietà della comunità maceratese in occasione dell’epidemia è stata trasversale. Quasi duecento soggetti hanno donato ...