Dimissioni volontarie: regole e tempistiche (Di lunedì 3 agosto 2020) Le Dimissioni volontarie consistono nell’atto formale tramite il quale il lavoratore pone fine al rapporto di lavoro in essere con il suo datore di lavoro. Trattandosi di un atto unilaterale, le Dimissioni volontarie non necessitato del consenso del datore di lavoro. Sono inoltre insindacabili e non necessitano di alcun tipo di motivazione, a meno che il rapporto di lavoro non sia a tempo determinato. In questo caso, e solo in questo, le Dimissioni devono essere necessariamente per giusta causa. Scopri di più sulle Dimissioni volontarie. Dimissioni volontarie con o senza preavviso Le Dimissioni volontarie, qualora il lavoratore decidesse di presentarle, devono rispettare il termine di ... Leggi su quifinanza

In questi giorni turbolenti per l’addio degli assessori Trimarchi e Scattareggia e l’attesa delle nuove nomine, si rincorrono voci, dichiarazioni, reazioni. Proprio dei due ormai ex assessori parla Pi ...

Dimissioni sindaco Erchie, Macina (M5S): “Ai cittadini chieda scusa per i fallimenti degli ultimi anni piuttosto che il voto per la Regione”

La deputata erchiolana: “Ora occorrerà tirare fuori il nostro paese dalla palude in cui ha languito per così tanto tempo a causa della gestione disastrosa targata Margheriti” Roma, 31 luglio 2020 – “I ...

