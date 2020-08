Di Canio attacca Conte: “E’ di una pesantezza enorme! I suoi modi sono di una gravità unica” (Di lunedì 3 agosto 2020) L'ex calciatore e ora opinionista per Sky Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare attaccando il tecnico dell'Inter Antonio Conte: "Quello di Conte è uno sfogo di una pesantezza unica. Leggi su tuttonapoli

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Antonio Conte dopo il match tra Inter e Atalanta. Paolo Di Canio si sofferma sullo sfogo del tecnico nerazzurro e non risparmia qualche frecciata: “Non so perc ...

Lo strappo di Conte, Di Canio sicuro: "Non vorrebbe Messi all'Inter"

Paolo Di Canio prova a spiegarsi lo strappo di Conte in diretta tv: "Voi siete sicuri che vorrebbe Messi all'Inter? Io dico di no".

