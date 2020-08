Depay: «Juve? Non abbiamo paura di niente, siamo affamati» (Di lunedì 3 agosto 2020) Memphis Depay parla in vista della gara contro la Juventus: ecco le parole dell’esterno offensivo del Lione Memphis Depay, esterno offenisvo del Lione, ha parlato al sito ufficiale della UEFA in vista della gara contro la Juventus. Juve – «La vittoria per 1-0 del Lione all’andata è stata la prima partita che ho visto dopo l’infortunio, e ho visto uno spirito di squadra che mi ha reso molto felice. La Juve non stava giocando bene. Ma adesso dopo molti mesi la situazione è completamente diversa. Loro hanno giocato più partite di noi, quindi adesso molti aspetti sono completamente differenti rispetto al solito. Questo rinvio però mi ha permesso di poter tornare a giocare in Champions. Sono ... Leggi su calcionews24

Maggico7 : @kravotz Peggiore in campo per il Lione insieme a depay. I 2 che dovevano creare pericolosità non hanno fatto nient… - junews24com : Depay pensa alla Juve: «Match importante, vogliamo farci trovare pronti» - - Raffayellow2 : @ChampionsLeague La tecnica e la prestanza fisica di depay è troppa per questa juve. Passa il Lione. - Nico_Piaz : RT @Bogazkoi43: Siamo a meta’ del 2 tempo di PSG-Lione e: 1. Lione meglio del PSG 2. Dembele’ e Depay oltre a Aouar sembrano in ottima form… - Bogazkoi43 : Siamo a meta’ del 2 tempo di PSG-Lione e: 1. Lione meglio del PSG 2. Dembele’ e Depay oltre a Aouar sembrano in ott… -