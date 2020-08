Cristina Marino su Instagram: pazzesca a due mesi dal parto (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono trascorsi poco più di due mesi dalla nascita di Nina Speranza, e Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, è già tornata in forma. L’attrice su Instagram ha postato una foto in bikini in cui è splendida, sorprendendo tutti con la sua bellezza. Lo scorso 20 maggio l’attrice ha dato alla luce Nina Speranza, la primogenita frutto dell’unione con Luca Argentero. La coppia è più innamorata che mai e si sta godendo questi primi mesi accanto alla piccola che assomiglia, secondo quanto svelato dall’attore, tutta alla sua mamma. Cristina e Luca si sono conosciuti diversi anni fa sul set di Vacanze ai Caraibi. Un amore arrivato dopo la fine del matrimonio di lui con Myriam Catania, molto discusso a causa della differenza ... Leggi su dilei

L’attore Luca Argentero vive un periodo della sua vita molto intenso, da neopapà. Oggi si è lasciato andare ad una bella dichiarazione, scopriamola insieme. Luca Argentero, famoso attore italiano, ha ...

Da Beatrice Valli a Cristina Marino, le neomamme dell'estate 2020 in costume. Bellissime e "senza fretta di tornare in forma" Neomamma bis di Isabel, Costanza Caracciolo posta ad agosto, da Forte dei ...

