Crediti dello Stato, una soluzione per cominciare (Di lunedì 3 agosto 2020) Ci sono i debiti che lo Stato ha verso i cittadini. Ci sono i Crediti che lo Stato ha con i cittadini. Nel bilancio dello Stato ci sono Crediti verso i cittadini per 954,7 miliardi di euro (fine 2019), quasi un trilione (erano 870 a fine 2018). Quasi 5 volte il Recovery Fund e 25 volte il MES. Ma lo Stato non è in grado di recuperarli tutti. Più di 300 miliardi sono in realtà inesigibili perché riferiti ad aziende fallite o chiuse (153,1 miliardi), o cittadini deceduti (118,9) o comunque irreperibili, 109 miliardi da nullatenenti. 410 miliardi sono parte di azioni di recupero in corso ma mai finalizzate integralmente. Sono oltre 17 milioni gli italiani che hanno un debito con lo Stato, ... Leggi su huffingtonpost

