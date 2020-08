Cos’è il codice LEI e perché è necessario (Di lunedì 3 agosto 2020) DEFINIZIONE DI codice LEI Il codice identificativo di entitá giuridica, meglio conosciuto come codice LEI, è un codice di 20 caratteri composto da numeri e lettere. Tale codice permette di identificare in modo univoco ogni singola entitá giuridica, indipendentemente dal luogo in cui si trovi la sede della stessa, che desideri prendere parte in operazioni finanziarie appartenenti a mercati e sistemi giuridici di tutto il mondo. Lo scopo del codice é anche quello di misurare e valutare il rischio di una transazione. PER CHI E’ necessario Il codice è dunque necessario per ciascun soggetto giuridico in possesso di un conto titoli presso intermediari finanziari. In particolare, il ... Leggi su nuovasocieta

