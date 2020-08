Comunali Reggio Calabria, dieci liste per Falcomatà (Di lunedì 3 agosto 2020) REGGIO CALABRIA – Potrebbero essere dieci le liste elettorali a supporto della ricandidatura a sindaco di Reggio Calabria di Giuseppe Falcomata’. Il primo cittadino uscente, sostenuto dal centro sinistra, nei giorni scorsi ha presentato le sue sei liste civiche: La svolta, Innamorarsi di Reggio, S’intesi, Reset, Primavera democratica, Patto per il cambiamento, per un totale di 192 candidati.All’appello mancano ancora i partiti tradizionali, comunque al lavoro per arrivare pronti al 20 agosto data finale per la presentazione delle candidature. Il voto e’ previsto nelle giornate del 20 e 21 settembre.Certa la presenza del Partito democratico che, pur commissariato da anni, garantira’ il proprio supporto. Ci saranno anche Italia viva, Articolo 1 e i Democratici progressisti. Da definire la composizione della lista del Psi che potrebbe confluire in Italia viva.IL PD SARÀ PRESENTE CON PROPRIO SIMBOLO Leggi su dire

