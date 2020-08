Calciomercato Fiorentina – Interesse per due calciatori del Torino; Chiesa può partire (Di lunedì 3 agosto 2020) Calciomercato Fiorentina in fibrillazione dopo le dichiarazioni di ieri sera del presidente Rocco Commisso, che per la prima volta ha aperto alla possibilità di cessione per Chiesa, mentre sul fronte entrate c’è Interesse per due calciatori del Torino. Il caso Chiesa Commisso ha aspettato la conclusione della stagione per esternare i suoi sentimenti. Il presidente è stanco del tira e molla che si è creato con il suo gioiello Federico Chiesa, il quale sembra che più volte abbia fatto sapere alla dirigenza di voler cambiare aria. Il patron vuole un ambiente sereno il prossimo anno per permettere alla squadra di lavorare nel modo giusto, per questo ha affermato che se Chiesa non è più ... Leggi su giornal

DiMarzio : #calciomercato | #Spal, due club su #Fares: #Lazio e #Fiorentina si informano - internewsit : Chiesa, la Fiorentina manterrà la parola ma non farà sconti- Sky - - Cristopher_2015 : Oltre a #Chiesa e Milenkovic a me piacerebbe #Pulgar dei viola nel #Milan #Fiorentina #news #Calciomercato - Fiorentinanews : #Terzic e qualche milione in cambio di un giovane esterno: #Pradè intavola la trattativa con la Stella Rossa… - violanews : Dal Sudamerica, offerta della Fiorentina per un difensore argentino classe '99 - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Fiorentina, brutte notizie per Amrabat verso la nuova stagione Calciomercato.com Calciomercato Crotone, colpaccio gratis dalla scuderia Raiola

Bonaventura lascia a parametro zero il Milan. Tante squadre sul centrocampista, con il Crotone che sogna di portarlo alla corte di Stroppa Sabato il giro di campo in solitario e la lacrime poi negli s ...

Calciomercato Roma, c’è il futuro di Calafiori da decidere

Uno dei pezzi pregiati del calciomercato Roma sarà anche il giovane Calafiori, che sabato sera ha debuttato da titolare contro la Juventus. Nonostante sia solo un classe 2002, è uno dei ragazzi più in ...

Bonaventura lascia a parametro zero il Milan. Tante squadre sul centrocampista, con il Crotone che sogna di portarlo alla corte di Stroppa Sabato il giro di campo in solitario e la lacrime poi negli s ...Uno dei pezzi pregiati del calciomercato Roma sarà anche il giovane Calafiori, che sabato sera ha debuttato da titolare contro la Juventus. Nonostante sia solo un classe 2002, è uno dei ragazzi più in ...