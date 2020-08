Atalanta, Gasperini su Ilicic: “Ecco come sta e quando tornerà. Lo sfogo di Conte? Vi dico che…” (Di lunedì 3 agosto 2020) "Spero di avere Ilicic a disposizione per il prossimo anno".Parola di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, ha chiarito oltremodo la situazione relativa al momento di Josip Ilicic. Il trequartista sloveno in forza alla Dea è fermo ai box dallo scorso 11 luglio e non tornerà a disposizione dell'allenatore nemmeno per le gare di Champions League. "Ilicic è circondato da tanto affetto, è in una di quelle situazioni che capitano quando meno te l'aspetti, possono capitare a chiunque. Siamo tutti quanti in aiuto suo perché esca da questo momento e torni a essere il giocatore che è", ha spiegato. E in merito ad un suo imminente rientro: "Per la Champions è ... Leggi su mediagol

