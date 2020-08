Atalanta, è ufficiale: Tameze torna al Nizza (Di lunedì 3 agosto 2020) Adrien Tameze farà ritorno al Nizza per il mancato riscatto da parte dell’Atalanta: a comunicarlo è stato il club francese L’Atalanta non ha riscattato il cartellino di Adrien Tameze, che tornerà al Nizza nel corso della prossima settimana in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Ad annunciarlo è stato il club francese attraverso un comunicato ufficiale. Terminata, dunque, l’avventura del classe ’94 senza la possibilità di scendere in campo contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Adrien Tameze conclude in anticipo la sua esperienza all’Atalanta. Il centrocampista francese, infatti, non è stato inserito nella lista per la Champions League da Gian Piero Gasperini. Così Tameze è ...

Serie A | Campionato al via il 19 settembre, le date ufficiali

Serie A: il prossimo campionato inizierà il 19 settembre come ha deciso la Lega ufficialmente oggi. Squadre in campo anche il 3 gennaio La Serie A 2020-21 inizierà il 19 settembre prossimo. Una scelt ...

