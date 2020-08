Adele magra e con i capelli ricci su Instagram: un omaggio a Beyoncé (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuovo look di Adele che dopo aver perso 44 chili si è fotografata sul social network con un nuovo look per rendere omaggio a 'The Queen' Beyoncé. Adele ha pubblicato uno scatto su Instagram con un nuovo look che rende omaggio a Beyoncé: magra e con i capelli ricci, la cantante è inginocchiata sotto il suo televisore e, indicando la cantautrice statunitense, scrive: "Grazie Queen, perché ci fai sentire sempre così amati attraverso la tua arte". Era l'inizio di maggio quando Adele ha pubblicato una foto su Instagram nel giorno del suo trentaduesimo compleanno in cui mostrava di aver perso peso. La trasformazione della cantante britannica non è terminata, dopo aver perso ... Leggi su movieplayer

Tina_Olivadoti : RT @VanityFairIt: In un recente selfie Adele è più irriconoscibile che mai: magra, capelli ricci, biondi e lunghi come la cantante e amica… - VanityFairIt : In un recente selfie Adele è più irriconoscibile che mai: magra, capelli ricci, biondi e lunghi come la cantante e… - ghiblaway : Ero a difendere Adele quando 'Adele non è Adele se è magra' e difendo Lana Del Rey oggi dalla gente a cui non va be… -