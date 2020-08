Trump attacca Fauci e continua a mentire: 'Negli Usa più casi perché facciamo più tamponi' (Di domenica 2 agosto 2020) Donald Trump torna ad attaccare Anthony Fauci, sostenendo che non sia vero che il numero dei contagi Negli Stati Uniti sia aumentato a causa delle misure di lockdown inefficienti. Fauci infatti aveva ... Leggi su globalist

globalistIT : Trump attacca Fauci e continua a mentire: 'Negli Usa più casi perché facciamo più tamponi' - keeper1h : @amassone Quando Trump si sente in difficoltà attacca i non-americani. Ma a 'sto giro non ha capito che sta per fa… - mistermeo : RT @LaStampa: Fauci ottimista sul vaccino. - francescocolucc : RT @oss_romano: #1agosto Il Congresso attacca @realDonaldTrump sulla risposta alla #pandemia #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Trump attacca Coronavirus, il Congresso attacca Trump: “Negli Usa una catastrofe sanitaria” La Stampa Obama attacca Trump: "Vuole scoraggiare gli americani a votare"

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

TikTok potrebbe passare a Microsoft per evitare la messa al bando negli Usa

La società cinese ByteDance sarebbe pronta a vendere il 100% delle attività di TikTok negli Stati Uniti pur di evitare la messa al bando minacciata da Donald Trump. E Microsoft resterebbe alla finestr ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...La società cinese ByteDance sarebbe pronta a vendere il 100% delle attività di TikTok negli Stati Uniti pur di evitare la messa al bando minacciata da Donald Trump. E Microsoft resterebbe alla finestr ...