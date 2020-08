Steven Zhang, acqua sul fuoco attraverso i social dopo le parole di Conte (Di domenica 2 agosto 2020) , ci voleva un messaggio dall’alto in vista dell’impegno europeo , ci voleva un messaggio dall’alto in vista dell’impegno europeo. acqua SUL fuoco- Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha voluto mandare un messaggio alla squadra, attraverso Instagram, dopo il raggiungimento del secondo posto in classifica, malgrado le parole fortissime di Conte. “Ottimo lavoro di tutti”, le parole postate attraverso una storia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

martib10_ : RT @7Robymar: 'Aaah che dormita, fammi accendere il telefono per leggere i commenti sulla bella vittoria di ieri.' Steven Zhang in questo… - sportli26181512 : Inter, ecco il messaggio di Zhang: 'Ottimo lavoro di tutti': Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha un...… - savethepisqua : RT @Yattaran: Conte si lamenta che non stati difesi dalla società. Ha la memoria corta, per fare pressione per giocare Juventus - Inter pri… - actrapido : @ncorrasco Ma Steven Zhang dove c......e’ finito. Il Presidente. - Alias31071 : @pisto_gol 'Schiacceremo tutti in campo e fuori' così Steven Zhang due anni fa. Forse Conte ha ragione a lamentarsi… -