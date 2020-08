Shimon Peres, il leader del Partito Laburista Israeliano (Di domenica 2 agosto 2020) Shimon Peres è un politico di origine polacca, che diviene il Presidente di Israele nel 2007, e rimane in carica fino al 2014. Peres svolge un ruolo attivo, come esponente del Partito Laburista Israeliano, ed in seguito diviene il leader dello stesso. Inoltre, negli anni settanta, il politico, raggiunge i vertici istituzionali di Israele. Nel … Leggi su periodicodaily

GioEmmaPi : Peres è stato il primo israeliano a fare la pace con i palestinesi. Contraddittorio, brillante e indispensabile, se… - chemiperes : RT @Ambrosetti_: 4° edizione del “The Peres Heritage Initiative”. Premieremo quei giovani che si sono distinti per i risultati raggiunti in… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: 4° edizione del “The Peres Heritage Initiative”. Premieremo quei giovani che si sono distinti per i risultati raggiunti in… - Ambrosetti_ : 4° edizione del “The Peres Heritage Initiative”. Premieremo quei giovani che si sono distinti per i risultati raggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Shimon Peres Volti d'Israele Pdf Ita - PDF NEWS Carpi Calcio News Shimon Peres, il leader del Partito Laburista Israeliano

Shimon Peres è un politico di origine polacca, che diviene il Presidente di Israele nel 2007, e rimane in carica fino al 2014. Peres svolge un ruolo attivo, come esponente del Partito Laburista Israel ...

Geox, nel semestre ricavi a 243,6 milioni di euro (-39%)

Geox, società quotata alla Borsa di Milano (GEO.MI), tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha esaminato in data 30 luglio 2020 i ricavi preliminari consolidati e la Posizione Fi ...

Shimon Peres è un politico di origine polacca, che diviene il Presidente di Israele nel 2007, e rimane in carica fino al 2014. Peres svolge un ruolo attivo, come esponente del Partito Laburista Israel ...Geox, società quotata alla Borsa di Milano (GEO.MI), tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha esaminato in data 30 luglio 2020 i ricavi preliminari consolidati e la Posizione Fi ...