Serie A oggi e un anno fa: la classifica a confronto al termine del campionato (Di domenica 2 agosto 2020) Cala il sipario sul campionato 2019-20 della Serie A con la trentottesima, nonché ultima, giornata andata in scena domenica 2 agosto. La Juventus si è aggiudicata il titolo con due giornate di anticipo salvo poi incassare due ko che hanno permesso all’Inter di chiudere a -1. Il bilancio per i bianconeri è negativo con 7 punti in meno rispetto allo scorso anno mentre l’Inter chiude con un ottimo +13 seguita dall’Atalanta (+9), Lazio (+28) e Roma (+4). Nonostante la grande rincorsa post Covid-19 il Milan chiude col bilancio negativo di -2 mentre il Napoli, settimo al termine del campionato, conta addirittura 17 punti in meno. Ecco la situazione in classifica con la grafica di quest’anno e quella della scorsa ... Leggi su sportface

