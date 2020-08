Sconfitta per i Pelicans di Melli nella notte Nba, super TJ Warren (Di domenica 2 agosto 2020) ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Sconfitta per i Pelicans di Nicolò Melli nella notte italiana della regular-season dell’Nba. nella ‘bollà di Orlando, New Orleans si è arresa per 126-103 ai Los Angeles Clippers, trascinati dai 52 punti complessivi della coppia formata da Paul George e Kawhi Leonard. Per la 29enne ala reggiana, 8 punti, 1 rimbalzo e 3 assist in poco più di 25 minuti di impiego. super prestazione di TJ Warren, che con un bottino personale di 53 punti permette a Indiana Pacers di mettere al tappeto per 127-121 i Philadelphia 76ers, a cui non bastano i 41 siglati da Joel Embiid. I Toronto Raptors si aggiudicano per 107-92 la sfida con i Los Angeles Lakers con 33 punti di Kyle Lowry, Miami Heat si ... Leggi su ildenaro

TeresaBellanova : Emiliano non ricandidi nelle sue liste i consiglieri che hanno fatto mancare il numero legale e su cui, come sull'i… - francescocosta : E se alla fine Trump non accettasse l'esito del voto? Ci sono cose che potrebbe fare per restare al potere nonostan… - capuanogio : Bordate di #Conte contro #Suning e la società. Bordate vere, per una volta non frutto della delusione per una sconf… - SantellaMarco : RT @DondiegoSospeso: Incredibile... addirittura la 'Guard of Honour'! ????? E per una sconfitta della @juventusfc che gli fa perdere l'incre… - MarisciaFox : RT @DondiegoSospeso: Incredibile... addirittura la 'Guard of Honour'! ????? E per una sconfitta della @juventusfc che gli fa perdere l'incre… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconfitta per Sconfitta per i Pelicans di Melli nella notte Nba, super TJ Warren Il Dispari Quotidiano Parma Clima batte due volte Macerata

Il Parma Clima interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive battendo due volte il Macerata con i risultati di 6 a 5 e 10 a 2. La pomeridiana è stata una partita vibrante ed equilibrata decisa ...

Genoa-Verona, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni: Nicola si affida a Pandev

Genoa e Verona si affrontano per la 38esima ed ultima giornata di Serie A, che mai nella sua storia era durato fino ai primi giorni di agosto. I rossoblù sono usciti pesantemente sconfitti dalla trasf ...

Il Parma Clima interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive battendo due volte il Macerata con i risultati di 6 a 5 e 10 a 2. La pomeridiana è stata una partita vibrante ed equilibrata decisa ...Genoa e Verona si affrontano per la 38esima ed ultima giornata di Serie A, che mai nella sua storia era durato fino ai primi giorni di agosto. I rossoblù sono usciti pesantemente sconfitti dalla trasf ...