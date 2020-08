"Palate di mer***, zero protezione: no a un secondo anno così". Conte a valanga contro l'Inter, un terremoto (Di domenica 2 agosto 2020) Finisce la Serie A, l'Inter batte l'Atalanta e si prende il secondo posto in classifica, poi il terremoto. Antonio Conte, infatti, spara ad alzo zero contro la società nerazzurra, mettendo in dubbio la sua permanenza nel club: "Non mi piace la gente che sale sul carro - ha esordito -, la gente sul carro deve starci sempre, nei momenti positivi e negativi e qui all'Inter non è successo. Lo capisco, se si è deboli è difficile poi proteggere squadra e allenatore", ha attaccato. Dunque, commentando il distacco finale dalla Juventus in classifica di un solo punto, afferma: "In realtà il gap è molto più ampio, quando vuoi ridurre questa differenza devi essere forte in campo e soprattutto fuori. A fine anno ... Leggi su liberoquotidiano

