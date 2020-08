"Non c'è più emergenza". Zangrillo? No, i piani alti del governo: eppure nessuno alza un dito... (Di domenica 2 agosto 2020) Se lo dice Alberto Zangrillo sono polemiche. Se al contrario lo afferma il viceministro - e lo si ripete, viceministro - alla Salute, Pierpaolo Sileri, va tutto bene. Il punto è che sul coronavirus, al TpiFest!, Sileri ha usato parole molto simili a quelle del medico del San Raffaele: "Il virus c'è il virus circola, ma molto poco grazie alle misure prese e la chiusura dell'Italia ha fatto si che siano state salvate almeno 600mila vita. E a quelle che ancora oggi gli italiani prendono. Se per emergenza in senso medico ci riferiamo a una situazione critica e drammatica questa non c'è più". Parole che, come detto, potrebbero benissimo essere uscite dalla bocca di Zangrillo. Sileri poi difende il governo e la proroga dello stato ... Leggi su liberoquotidiano

