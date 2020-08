Milano: rissa in strada ad Abbiategrasso, tre feriti (2) (Di domenica 2 agosto 2020) (Adnkronos) - Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Abbiategrasso, la rissa sarebbe avvenuta tra due gruppi di egiziani, che si sono sfidati, ed è finita con gli accoltellamenti per strada. L'indagine è ancora in corso per capire il movente dell'aggressione e ricostruire la dinamica. Ai militari risulterebbe anche una quarta persona ferita, ma in modo lieve. Leggi su iltempo

Una rissa in strada ad Abbiategrasso, provincia di Milano, ha mandato in ospedale tre persone, ricoverate d'urgenza con ferite da accoltellamento. Sono tutti uomini, tra i 25 e i 40 anni: la lite è av ...

Rissa nella notte ad Abbiategrasso: ferite tre persone

È avvenuto in via Podgora, poco dopo le 3. I feriti sono un uomo di 40 anni con ferite alla testa e al collo, un ragazzo di 25 anni colpito al collo e all'addome e un altro uomo con lesioni al volto e ...

