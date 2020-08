**Migranti: cento tunisini lasciano Lampedusa in traghetto, al via trasferimenti da hotspot** (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – Un centinaio di immigrati tunisini arrivati nei giorni scorsi a Lampedusa stamattina lascerà l’isola delle Pelagie per raggiungere, in traghetti, Porto Empedocle (Agrigento) da dove poi saranno trasferiti altrove. La Prefettura di Agrigento ha organizzato un piano di trasferimenti che proseguirà anche nei prossimi giorni, per svuotare il centro d’accoglienza di contrada Imbriacola, dove ci sono circa meno di 800 migranti su una capienza di 95 persone. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - TV7Benevento : **Migranti: cento tunisini lasciano Lampedusa in traghetto, al via trasferimenti da hotspot**... - AnsaSicilia : Migranti: 3 sbarchi a Lampedusa, trasferimenti da hotspot. In cento via da struttura, ne restano ancora 712 | #ANSA - ary_anna : RT @ImolaOggi: ??Migranti, sindaco di Lampedusa chiede aiuto: 'L’hotspot sta scoppiando, ci sono 900 persone su una capienza di cento posti'… - mitsouko1 : RT @ImolaOggi: ??Migranti, sindaco di Lampedusa chiede aiuto: 'L’hotspot sta scoppiando, ci sono 900 persone su una capienza di cento posti'… -

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti cento **Migranti: cento tunisini lasciano Lampedusa in traghetto, al via trasferimenti da hotspot** SassariNotizie.com Elezioni regionali: le liste rosa dei dem quasi tutte a sinistra. E ora Marcucci insidia la leadership di Lotti

Per la prima volta nel Pd sancita la fine dell’era renziana negli equilibri di potere. Resta forte solo il senatore di Lucca FIRENZE. «Ma davvero avremmo potuto far saltare l’unità nel partito e barat ...

L’Ong ha violato la legge, ma a processo ci va Salvini

Matteo Renzi può candidarsi a partecipare come ballerino ai vari talent show del palinsesto televisivo, avendo dimostrato di essere abile nelle piroette politiche con capriole balisticamente prodigios ...

Per la prima volta nel Pd sancita la fine dell’era renziana negli equilibri di potere. Resta forte solo il senatore di Lucca FIRENZE. «Ma davvero avremmo potuto far saltare l’unità nel partito e barat ...Matteo Renzi può candidarsi a partecipare come ballerino ai vari talent show del palinsesto televisivo, avendo dimostrato di essere abile nelle piroette politiche con capriole balisticamente prodigios ...