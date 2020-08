Meghan Markle, perché il padre non vuole più vedere lei e Harry (Di domenica 2 agosto 2020) Che il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas non fosse dei migliori era cosa nota. Tuttavia pare che fino a qualche tempo fa entrambi, in maniera più o meno diretta, avessero espresso il desiderio di ricucire il rapporto e che entrambi siano rimasti parimenti feriti per gli atteggiamenti dell’altro. Adesso, però, le cose sono peggiorate. A farlo sapere, per mezzo delle pagine del quotidiano inglese Mirror, è il figlio di Thomas Markle, Thomas Markle Junior. Il fratellastro di Meghan, nato dall’unione del padre Thomas con la prima moglie Roslyn, ha parlato a nome del padre sostenendo che adesso l’uomo non abbia più la benché minima voglia di rivedere la Duchessa del ... Leggi su dilei

