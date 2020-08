Mascherine | obbligatorio l’uso nei luoghi pubblici al chiuso per tutto agosto (Di domenica 2 agosto 2020) Per tutto il corrente mese di agosto le Mascherine andranno impiegate in qualsiasi luogo pubblico di incontro al chiuso, mezzi inclusi, come da prossimo Dpcm. Le Mascherine dovranno continuare ad essere un importante strumento di lotta contro l’epidemia ancora in corso. E che secondo l’Oms, imperverserà ancora a lungo a livelli di intensità differente. All’impiego … L'articolo Mascherine obbligatorio l’uso nei luoghi pubblici al chiuso per tutto agosto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

