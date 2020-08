Martino-Del Genio in diretta a KK esaltano il Napoli: "Prova straordinaria, differenza abissale con la Lazio" (Di domenica 2 agosto 2020) Grande soddisfazione per la Prova del Napoli, nella vittoria per 3-1 sulla Lazio, nella radiocronaca di Radio Kiss Kiss affidata alla coppia Carmine Martino-Paolo Del Genio: "Il Napoli ha fatto girare benissimo palla, trovando subito Merten ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Martino-Del Genio in diretta a KK esaltano il Napoli: 'Prova straordinaria, differenza abissale con la Lazio' - adelestancati : RT @LorenzinaMoro: Quello che è successo alla stazione il 2 agosto del 1980 è qualcosa di incredibile, di enorme, al limite dell'impensabil… - lucy_esposito : RT @LorenzinaMoro: Quello che è successo alla stazione il 2 agosto del 1980 è qualcosa di incredibile, di enorme, al limite dell'impensabil… - giuliaforpeace : RT @LorenzinaMoro: Quello che è successo alla stazione il 2 agosto del 1980 è qualcosa di incredibile, di enorme, al limite dell'impensabil… - flowofhappyness : RT @LorenzinaMoro: Quello che è successo alla stazione il 2 agosto del 1980 è qualcosa di incredibile, di enorme, al limite dell'impensabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Martino Del Martino-Del Genio in diretta a KK esaltano il Napoli: "Prova straordinaria, differenza abissale con la... Tutto Napoli Regionali: due mesi roventi

Saranno due mesi caldissimi per la politica regionale. Roventi nel Pd. Di più in Irpinia. Passa il tempo, ma non cambiano i modi con cui si gioca la partita delle candidature. E’ lo scontro tra le per ...

Muore poche ore dopo l'investimento a Cussignacco

Commercialista in pensione, aveva 89 anni. E' stato investito da un'auto: l'urto è stato violento, tanto che il parabrezza della vettura è andato in pezzi. Il colpo è stato udito dai residenti e molti ...

Saranno due mesi caldissimi per la politica regionale. Roventi nel Pd. Di più in Irpinia. Passa il tempo, ma non cambiano i modi con cui si gioca la partita delle candidature. E’ lo scontro tra le per ...Commercialista in pensione, aveva 89 anni. E' stato investito da un'auto: l'urto è stato violento, tanto che il parabrezza della vettura è andato in pezzi. Il colpo è stato udito dai residenti e molti ...