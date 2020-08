Maria De Filippi conduce in Rai: segnatevi questa data, un evento con pochi precedenti (Di domenica 2 agosto 2020) segnatevi questa data, il 25 novembre: già, perché Maria De Filippi non condurrà su canali Mediaset, ma in Rai. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha scelto di raccogliere tre nomi d'eccezione: Sabrina Ferilli, Fiorella Mannoia e appunto la De Filippi. Scelta che è valsa a Coletta qualche critica: per qualcuno sarebbe stato meglio valorizzare risorse interne a Viale Mazzini e non uno dei volti di punta della concorrenza. Non la pensa così Alessandro Cecchi Paone, che nella sua rubrica su Nuovo Tv definisce la De Filippi "perfetta per l'occasione". E ancora: "Non ci trovo nulla di male se per una buona causa si uniscono le forze per raggiungere una fetta di pubblico ... Leggi su liberoquotidiano

Per il 25 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, Stefano Coletta ha deciso di raggruppare tre donne d’eccezione per una serata evento: Sabrina Ferilli, Fiorella Mannoia ...

