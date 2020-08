Mancini: “E’ stato un anno complicato. Congratulazioni a Juventus, Napoli e Immobile” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini commenta l’imminente epilogo di una stagione anacronistica e particolarmente complicata per il calcio italiano: “È stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla Juventus per lo Scudetto, al Napoli per la vittoria della Coppa Italia e a Ciro Immobile per aver vinto la scarpa d’oro!”. Foto: vivoazzurro Foto: L'articolo Mancini: “E’ stato un anno complicato. Congratulazioni a Juventus, Napoli e Immobile” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

