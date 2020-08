Lo United non fa sconti alla Roma, Smalling salterà l’Europa League (Di domenica 2 agosto 2020) A campionato finito, è tempo per la Roma di pensare all'Europa League. La squadra giallorossa il 6 agosto affronterà il Siviglia in occasione degli ottavi di finale. Un avversario non semplice per gli uomini di Fonseca che durante la ripresa del campionato hanno sofferto e non poco.NIENTE Smalling PER LA Romacaption id="attachment 997089" align="alignnone" width="300" Smalling (getty images)/captionInoltre dall'Inghilterra arrivano cattive notizie. Secondo quanto riportato da SkySport Chris Smalling non terminerà la stagione con la Roma e farà subito ritorno al Manchester United. Le due società infatti non hanno trovato l'accordo per far proseguire l'avventura giallorossa a Smalling almeno ... Leggi su itasportpress

Inter : ?? | ASHLEY 4? gol + 4? assist @youngy18 non prendeva parte ad almeno otto reti in una singola stagione nei cinque… - MarioGiunta : Roma, nessun accordo con lo United per l’estensione del prestito di Smalling. La sua stagione in giallorosso (salvo… - forumJuventus : United pronto ad offrire 30 milioni per Rabiot. Sirene inglesi anche per Ramsey: la loro partenza non è da escluder… - ItaSportPress : Lo United non fa sconti alla Roma, Smalling salterà l'Europa League - - faye_hamed : RT @Inter: ?? | ASHLEY 4? gol + 4? assist @youngy18 non prendeva parte ad almeno otto reti in una singola stagione nei cinque top campiona… -