Lecce Parma 2-2 LIVE: Meccariello pareggia i conti! (Di domenica 2 agosto 2020) Allo Stadio Via del Mare, la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Parma si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lecce Parma 2-2 MOVIOLA 45′ Gol di Meccariello – Sugli sviluppi di un corner il difensore del Lecce impatta bene di testa e supera Sepe. 40′ Gol di Barak – Mancosu arriva sul fondo e prova il cross, Barak di testa supera Laurini e trova il gol! 34′ Ritmi bassi – Entrambe le squadre gestiscono il pallone, al momento non ci sono molte emozioni. 24′ Gol Caprari – Bel contropiede da ... Leggi su calcionews24

