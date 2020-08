Lampedusa, domani sera arriva la nave quarantena (Di domenica 2 agosto 2020) "L'hotspot verrà svuotato dei 678 migranti", dice il sindaco Martello che parla di "emergenza sull'isola". In due settimane 5.500 arrivi Leggi su repubblica

In 5.500 sono arrivati sull'isola in poco meno di quindici giorni. Il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, parla con preoccupazione della situazione attuale relativa ai migranti: «Abbiamo registra ..."In poco meno di due settimane sono arrivati sull'isola di Lampedusa oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi, molti dei quali di piccolissime entità. Ormai è una vera e propria emergenza". Lo ha detto all ...