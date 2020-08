Italtel di Settimo, sette interessati all'acquisizione (Di domenica 2 agosto 2020) Due settimane fa il consiglio di amministrazione di Exprivia , la società pugliese specializzata in servizi It quotata in Borsa che detiene l'81% del colosso delle telecomunicazioni, ha deliberato di ... Leggi su ilgiorno

popgiornale : La storica azienda italiana, un tempo leader nel settore delle telecomunicazioni, ha bisogno di cadere in buone man… -

Ultime Notizie dalla rete : Italtel Settimo Italtel di Settimo, sette interessati all’acquisizione Il Giorno