Gp Gran Bretagna, Leclerc: “Fortunato e soddisfatto” (Di domenica 2 agosto 2020) "E' stato un colpo di fortuna, ma ho fatto il meglio possibile e ho gestito la gara. La gara è stata molto complicata, contento del bilanciamento dell'auto". Il monegasco, nonostante i distacchi importanti dai primi due, è soddisfatto di quanto fatto a Silverstone: "Appena ho sentito che Bottas aveva problemi ho rallentato parecchio. E' stato un colpo di fortuna, ma ho fatto il meglio possibile e ho gestito la gara. Contento del bilanciamento dell'auto, non è ancora quella che vogliamo ma sono molto contento. Lewis e Valtteri hanno forato in due punti diversi, la Pirelli indagherà". "Fossimo arrivati quarti sarei stato lo stesso felice perché avremmo massimizzato quello che avevamo. Non è dove vogliamo essere, ma in una situazione del genere dobbiamo fare il meglio con quello che abbiamo" ha concluso Leclerc. Leggi su ilfogliettone

