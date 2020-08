Giuseppe Montella, parla Hamza: ‘Ho paura che mi uccidano’ (Di domenica 2 agosto 2020) Hamza Lyamani (26 anni) è il giovane marocchino che ha denunciato i reati perpetrati all’interno della caserma Levante di Piacenza. Tra i carabinieri incriminati anche l’appuntato Giuseppe Montella (37). Hamza ha dichiarato: “Il naso? Me l’hanno spaccato due volte. Mi hanno pestato, riempito di botte”. Il ragazzo aveva assunto il ruolo di informatore dei carabinieri ed era pagato per le sue informazioni con della droga. Tuttavia, è arrivato un momento in cui Hamza Lyamani non ce l’ha più fatta ad andare avanti così, decidendo di uscire dal quel giro Questa decisione è stata l’inizio del suo incubo. Il giovane marocchino ha paura di essere ucciso adesso. Caso Giuseppe Montella, ... Leggi su kontrokultura

utente_libero : @Marty_Loca80 @LegaSalvini Anche quello che difende l'appuntato Giuseppe Montella immagino - gaetano_barbati : Quando tra un paio d'anni Giuseppe Conte sarà il capo politico di un partito composto da dipendenti della Pubblica… - marcorussodell3 : Emanuele Solari, legale di Montella: il post che fa discutere. #Cronaca #cronacanera #Piacenza #montella - marcorussodell3 : Giuseppe Montella: l'avvocato Emanuele Solari appare in una foto con fucile e manganello - EnnaManni : RT @Monicanpl: Piccola curiosità. L’avvocato Solari, difensore di Giuseppe Montella nel 2017 è stato il candidato sindaco di Forza Nuova.… -