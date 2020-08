Genoa salvo, Perin raggiante: “Obiettivo raggiunto. Futuro? Potrei restare” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Genoa ce l'ha fatta: il Grifone mantiene la Serie A ancora una volta. I liguri si salvano grazie anche alle parate di Mattia Perin. Il portiere racconta le sue sensazioni ai microfoni di DAZN: "La salvezza era il nostro obiettivo primario, sono sette mesi che lavoriamo per questo. Ce lo meritiamo, abbiamo vinto tutti gli scontri diretti. Abbiamo fatto ventotto punti da quando è arrivato il mister. Parlano i numeri, abbiamo vinto contro tante persone, perché il Genoa è una società gloriosa. Sono soprattutto quelli che non si vedono che fanno la differenza: sto leggendo un libro che sostiene che ci siano due squadre, una che entra in campo, e l'altra fuori. Se entrambe non seguono gli stessi obiettivi, non riesci a raggiungerli. A gennaio il presidente mi ha chiamato, insieme a Pandev e Criscito, Ci tenevo a ... Leggi su itasportpress

