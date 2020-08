Gazzetta: notte in bianco per Insigne, si teme stiramento e 40 giorni di stop (Di domenica 2 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport racconta che la prima notte di Lorenzo Insigne dopo l’infortunio di ieri “è trascorsa quasi in bianco“. Il capitano teme di non farcela per la partita di sabato al Camp Nou. “L’incubo di dover saltare la partita più importante della stagione lo tiene in ansia. Lorenzo Insigne è preoccupato, il muscolo gli fa male, ma per conoscere l’entità del danno subito bisognerà attendere l’esito della risonanza magnetica alla quale il capitano dovrebbe sottoporsi domani mattina”. Nel dopo partita è avanzato il sospetto che possa trattarsi di stiramento. Occorrerà aspettare l’esame strumentale di domani, ma se la diagnosi dovesse essere ... Leggi su ilnapolista

Il giornalista Mimmo Malfitano scrive su La Gazzetta dello Sport a proposito dell'infortunio di Lorenzo Insigne che si è fatto male durante la partita contro la Lazio al San Paolo: "La notte è trascor ...

Trenitalia scrive ai passeggeri: resta il distanziamento e il 50% dei posti occupati

Una mail che arriva in piena notte ai passeggeri di Trenitalia, per avvisarli che sui convogli rimarrà il distanziamento: così la principale compagnia ferroviaria italiana ha provato a fare chiarezza ...

