Frontale con lo scooter contro un'auto: morto un ragazzo di 20 anni, gravi due donne (Di domenica 2 agosto 2020) Un ragazzo di 20 anni è morto nello scontro Frontale con un'auto , mentre era in sella al suo scooter. È accaduto intorno alle 19 a Parabiago, Milano,. Ferite gravemente le due donne che erano in ...

…non il coperchio, che sotto forma di tombino si è messo in mezzo nella manovra disperata di un motociclista. Poi il volo in elicottero Fortuna un po’ si e un po’ no nella dinamica dell’incidente avve ...(ANSA) - PARABIAGO, 02 AGO - Un ragazzo di 20 anni ha perso oggi la vita nello scontro frontale con un'auto, mentre era in sella al suo scooter. E' accaduto intorno alle 19 a Parabiago (Milano). Ferit ...