Dida, promosso in prima squadra: sarà allenatore dei portieri (Di domenica 2 agosto 2020) Dida, promosso in prima squadra, sarà allenatore dei portieri al posto di Turci, una figura importante tra le più autorevoli nel mondo Milan Dida, promosso in prima squadra, sarà allenatore dei portieri al posto di Turci, una figura importante tra le più autorevoli nel mondo Milan DOPO UNDER 17- Come riporta La Gazzetta dello Sport, il brasiliano prenderà il posto di Luigi Turci nel ruolo di preparatore dei portieri e si occuperà dunque di Gigio Donnarumma e dei suoi colleghi, dopo aver lavorato con l’under 17. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Giacomobacci2 : RT @MilanLiveIT: #Milan, bentornato #Dida! ???? Lavorerà a stretto contatto con #Donnarumma ?? - mnardi34 : RT @MilanLiveIT: #Milan, bentornato #Dida! ???? Lavorerà a stretto contatto con #Donnarumma ?? - Elyrossonera : RT @MilanLiveIT: #Milan, bentornato #Dida! ???? Lavorerà a stretto contatto con #Donnarumma ?? - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Milan, Dida sarà il nuovo preparatore dei portieri: promosso dall'U17 - la_rossonera : RT @la_rossonera: Milan, Dida sarà il nuovo preparatore dei portieri: promosso dall'U17 -