Coronavirus, dai treni agli aerei, dai bus al bridge: tutte le distanze «a singhiozzo» della pandemia (Di domenica 2 agosto 2020) In aereo vicini vicini, in treno distanziati, sui bus in Lombardia posti seduti occupati al 100%, in piedi per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato. E in chiesa serve un metro laterale e frontale tra i partecipanti Leggi su ilsole24ore

