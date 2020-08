Conte Inter: la frattura è insanabile. Lo scenario (Di domenica 2 agosto 2020) Si va verso la separazione a fine stagione tra Antonio Conte e l’Inter: la frattura è difficilmente ricomponibile La querelle tra Antonio Conte e l’Inter non lascia presagire un felice epilogo. Le conferme arrivano direttamente da Sky Sport. «La frattura è difficilmente ricomponibile. Conte e l’Inter sono oggi più lontani che mai. Con l’Intervista post Atalanta Conte ha scoperto le sue carte. Le famose valutazioni da fare a fine stagione hanno definitivamente preso forma. E la conclusione è che all’Inter in questo momento c’è una netta e profonda contrapposizione tra la parte sportiva e quella dirigenziale. Chi sta in ... Leggi su calcionews24

