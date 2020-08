Charlize Theron, single dal 2015: «Sono fidanzata con me stessa» (Di domenica 2 agosto 2020) «Sai una cosa mamma? Hai bisogno di un fidanzato, hai bisogno di una relazione!». Lo ha detto qualche giorno fa la piccola August, 5 anni, alla madre adottiva Charlize Theron. E l’attrice le ha risposto: «Al momento sto bene così. Ho una relazione con me stessa». A raccontare l’aneddoto, nel podcast di Diane Von Furstenberg’s su Spotify InCharge with DVF, è stata la stessa diva. Che ha poi aggiunto: «Dallo sguardo di August ho capito che non aveva mai contemplato una cosa del genere. La sua mente era sconvolta. Ma so che in quel momento ha capito che avere una relazione con se stessi è possibile». Leggi su vanityfair

