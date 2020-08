Abusano di alcol e droga: muore il figlio 25enne, grave il padre (Di domenica 2 agosto 2020) Un 25enne di Torino è deceduto la notte scorsa all’ospedale Opa di Massa per arresto cardiaco: da quanto emerso si sarebbe sentito male dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il giovane è stato soccorso ieri sera in strada a Lido di Camaiore, in Versilia (Lucca), insieme al padre, 54 anni, a sua volta portato in ospedale in codice rosso per sospetto abuso di stupefacenti e alcol. Sul caso in corso accertamenti da parte due carabinieri.Secondo quanto riportato dalla Stampa, si tratta di Gerardo Ventrella, scrittore per Feltrinelli, e suo figlio. Nel libro “Il mio quartiere”, Ventrella racconta, rivolgendosi proprio al figlio e con linguaggio crudo, la propria esperienza con gli stupefacenti e la dura lotta per uscire dal tunnel ... Leggi su huffingtonpost

infoitinterno : Abusano di alcol e droga: muore 25enne, suo padre è grave - infoitinterno : Versilia, abusano di alcol e droga, muore 25enne, grave il padre - Veronica_Maz : RT @HuffPostItalia: Abusano di alcol e droga: muore il figlio 25enne, grave il padre - jimihendrix1980 : RT @HuffPostItalia: Abusano di alcol e droga: muore il figlio 25enne, grave il padre - enrica_emme : RT @HuffPostItalia: Abusano di alcol e droga: muore il figlio 25enne, grave il padre -

Ultime Notizie dalla rete : Abusano alcol Abusano di alcol e droga: muore 25enne, suo padre è grave LA NAZIONE Versilia, abusano di alcol e droga, muore 25enne, grave il padre

Un 25enne di Torino è deceduto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto all'ospedale Opa di Massa per arresto cardiaco: da quanto emerso si sarebbe sentito male dopo aver assunto sostanze stupefac ...

Versilia, 25enne torinese va a trovare il padre, abusano di droghe e alcol, e muore

LIDO CAMAIORE (LUCCA) – Una notte di droga e alcol, assieme al padre, è stata fatale a un 25enne torinese. La tragedia si è consumata a Lido Camaiore, in provincia di Lucca, in piena Versilia, ieri no ...

Un 25enne di Torino è deceduto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto all'ospedale Opa di Massa per arresto cardiaco: da quanto emerso si sarebbe sentito male dopo aver assunto sostanze stupefac ...LIDO CAMAIORE (LUCCA) – Una notte di droga e alcol, assieme al padre, è stata fatale a un 25enne torinese. La tragedia si è consumata a Lido Camaiore, in provincia di Lucca, in piena Versilia, ieri no ...