U.S. Città di Palermo, De Zerbi non molla: l’ex tecnico rosanero aspetta 400 mila euro. Tedino, Rossi e Stellone… (Di sabato 1 agosto 2020) De Zerbi non molla la presa e insiste per ottenere quei 400mila euro che gli spetterebbero.“Sette sconfitte di fila, un esonero contestato e una clausola che ancora pende sulle ceneri del «vecchio» Palermo. Il cameo di De Zerbi sulla panchina rosanero porta con sé strascichi inevitabili, al punto che il tecnico era stato citato dalla Covisoc come uno dei motivi per cui non venne accettata la domanda d’iscrizione in Serie B un anno fa”, apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.Vecchio Palermo, Zamparini e l’esonero di De Zerbi: vince il tecnico, la società dovrà pagare 400mila euroAncora ... Leggi su mediagol

Mediagol : U.S. Città di #Palermo, #DeZerbi non molla: l’ex tecnico rosanero aspetta 400 mila euro. #Tedino, Rossi e #Stellone… - WiAnselmo : U.S. Città di #Palermo, De Zerbi non molla: l'ex tecnico rosanero aspetta 400 mila euro. Tedino, Rossi e Stellone..… - Mediagol : U.S. Città di #Palermo, De Zerbi non molla: l'ex tecnico rosanero aspetta 400 mila euro. Tedino, Rossi e Stellone..… - Redouan_1973 : Palermo: La preghiera del Eid alla presenza del sindaco della città - soldatoassolato : Palermo è quella città in cui nel quartiere dove stanno 156 cani randagi chiusi in un canile abusivo, i fenomeni de… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Palermo Maltempo: bomba d'acqua a Palermo, Procura apre inchiesta per disastro colposo Affaritaliani.it