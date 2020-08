TikTok, la ByteDance sarebbe disposta a cedere le sue quote negli Usa (Di sabato 1 agosto 2020) ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, si sarebbe detta disposta a cedere tutte le quote statunitensi della famosa app di condivisione video. Lo riporta il sito di Reuters che cita fonti vicine al dossier. La mossa dell’azienda è arrivata dopo che Donald Trump ha annunciato che vieterà TikTok negli Usa, accusandola di essere uno strumento nelle mani di Pechino per spiare gli americani. La decisione di ByteDance fugherà i dubbi attorno alla posizione di Trump: così facendo si vedrà se la strategia di Trump era una tattica di negoziazione o se è davvero interessato a bannare dal Paese la app da 800 milioni di utenti attivi ogni giorno, solo negli Usa. ... Leggi su open.online

