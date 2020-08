Samantha D.: la ragazza colpita con un pugno dal calciatore Abdou Diakhate (Di sabato 1 agosto 2020) Samantha D., ventenne nata a Firenze, ha raccontato in un video su Instagram di essere stata colpita con un pugno da Abdou Diakhate, ex calciatore della Fiorentina ora al Parma. La storia è stata raccontata ieri da Repubblica Firenze: «Giovedì sera al Summer Suite sono stata aggredita da un ex calciatore della Fiorentina, attuale giocatore del Parma. Mi ha chiamato per parlare e io mi sono avvicinata, mi ha tirato un cazzotto e mi ha rotto la mandibola. Mi ha lasciato in una pozza di sangue e nessuno mi ha aiutato… Nessuno tranne la mia amica». La versione cozza con quella fornita dal legale del giocatore: «Giovedì notte è stata lei a colpire per prima il calciatore con un pugno alla ... Leggi su nextquotidiano

